Son Dakika Haberleri: Karabük'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı

Karabük'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı

1 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Karabük'te Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Yapıldı, System.String[]
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

"Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde düzenlenen yürüyüşe Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Sefa Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel, izci kulüpleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılanlara ay yıldızlı bere ve Türk bayrağı dağıtıldı. Karabük Şehir Ormanından başlayan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda son buldu. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından Sarıkamış Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitler için dua yapıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, Sarıkamış Şehitlerini ve bütün şehitleri anmak adına bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan 104 yıl önce 90 bin kahraman, bu vatanın müdafaası için, milletimiz bekası için kara, kışa ve soğuğa aldırmadan Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağlarında şehadet mertebesine ulaşmışlar. Belki sonucu hazinle bitmiş ama aynı zamanda vatan millet sevgimizin ne kadar önemli olduğunu, ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Gençlerin de bu yürüyüşte yer almasının mutluluk verici olduğunu ifaden eden Gürel, "Çünkü bu ruhun çocuklarımız vasıtasıyla geleceğe taşınması gerekiyor. Ülkemizin bulunduğu bölge çok önemli bir bölge. Bu önemli bölge, aynı zamanda bu öneminden dolayı da çok sıkıntılı bir bölge. Birçok kimsenin gözünün olduğu coğrafya. Gençlerimizin de bu sıkıntılara karşı uyanık olması, kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiriyor ki, bundan sonra da bu topraklara, bu vatana sahip çıkabilsinler. Atalarımız, ecdadımız bizlere dünyanın göz bebeği bir vatan bırakmışlar, bu vatanın, gelecek nesillere bir Türk yurdu olarak bırakılabilmesi için gençlerimizin hassas olması ve iyi yetişmesi gerekiyor. Bu vesile ile başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere, gözünü kırpmadan vatan, millet, bayrak uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Sarıkamış Şehitlerimizi anma etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük, Sarıkamış, Güncel
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