Karabük'te şebeke sularının kontrolü yapıldı - Son Dakika

Karabük'te şebeke sularından numuneler alınarak analize gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde yerel idarelerce tüketime sunulan içme ve kullanma sularına yönelik izleme ile numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün klor ölçüm çalışmaları yapılmış, numuneler alınarak Karabük Halk Sağlığı Labaratuvarına ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Labaratuvarına analize gönderilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde tüketime sunulan şebeke sularından aylık olarak kontrol ve denetimler yapılmakta, analiz sonuçları ile ilgili yerel idarelere yazılı olarak bilgilendirme yapılmaktadır."