Karabük'te Seçim Güvenliği Toplantısı

31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler öncesi 'Seçim Güvenliği Toplantısı' ve 2018 yılı Asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantı Vali Gürel Başkanlığında yapıldı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler öncesi 'Seçim Güvenliği Toplantısı' ve 2018 yılı Asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantı Vali Gürel Başkanlığında yapıldı.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi ile ilgili "Seçim Güvenliği Toplantısı" ve 2018 Yılı Asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.



Karabük Polisevinde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rüştü Karakuş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, ilçe emniyet amirleri, ilçe jandarma komutanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından seçimin il genelinde güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılmasının sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınacak tedbirler masaya yatırıldı.



Toplantıda ayrıca 2018 yılında Karabük Merkezde ve İlçelerinde, meydana gelen asayiş olayları geçmiş yıllarla kıyaslamalı bir şekilde ele alınarak, alınması gereken tedbirler gözden geçirildi. Olayların yoğun olduğu bölgelerde risk analizleri yapılarak, vatandaşın huzur ve güvenini bozmaya yönelik olayları önlemek için tedbirler konuşuldu. - KARABÜK

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