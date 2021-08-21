Son dakika haber! Karabük'te çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'te çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Çöplükte çıkan yangın ağaçlık alana sıçramaması için mücadele veriliyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Cüzzamlılar Deresi üzerindeki şehir çöplüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve kentin birçok noktasından görülen dumanlar korkuturken, yangının dere üzerindeki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verilirken, yangın nedeniyle çöplükte ara sıra patlama sesleri duyuluyor.

Ekipler 4 saattir yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.