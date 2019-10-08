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Karabük'te şehit ailesini duygulandıran açılış

32 dakika önce

HAKKARİ'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Şendoğan Topçu'nun adının verildiği okulda 'Şehit Köşesi' törenle açıldı.

Karabük'te şehit ailesini duygulandıran açılış, System.String[]

HAKKARİ'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Şendoğan Topçu'nun adının verildiği okulda 'Şehit Köşesi' törenle açıldı. Şehidin anne ve babası oğullarının özgeçmişi okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'de, adında 'Şehit' olan 62 okulda görevli öğretmenlerin bir araya gelerek 'Şehidimi Tanıyorum Vatanıma Sahip Çıkıyorum' isimli proje Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda da hayata geçirildi. Proje kapsamında okulda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu ardından istiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirlerini okudu. Konuşmalardan sonra Şehit Şendoğan Topçu'nun fotoğrafının bulunduğu 'Şehit Köşesi' açıldı. Sadık Topçu ve Satı Topçu, oğullarının özgeçmişi okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Sadık Topçu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hem şehit torunuyum, hem de şehit babasıyım" dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Ayşenur Yılmaz ise "Vatan bizim vazgeçilmez bir unsurumuz. Vatana değer katan başta Şehit Şendoğan Topçu gibi tüm şehitlerimize sahip çıkmak adına böyle bir proje başlattık. Önemli olan bu vatanın değerini çocukların yüreğinde hissettirmek. Bu bağlamda bir başlangıç yaptık. İnşallah projeyi alnımızın akıyla devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Karabük, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
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