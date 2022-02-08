Üye Girişi
Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu - Son Dakika

Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu

08.02.2022 16:39
Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu

Uzman Onbaşı Umut Aytekin için memleketi Karabük'te mevlit okutuldu.

Uzman Onbaşı Umut Aytekin için memleketi Karabük'te mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 8 Şubat 2017'de şehit olan Aytekin için Bahattin Gazi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Programa, Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500

Karabük, Şehit, Fırat, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement