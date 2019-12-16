Karabük'te "Şehit Kütüphaneleri" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te 'Şehit Kütüphaneleri' açıldı - Son Dakika

Karabük'te "Şehit Kütüphaneleri" açıldı

6 saat önce

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Kütüphaneleri Platformuyla işbirliğiyle şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilerde milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla "Şehit Ercan Hırçın" ve "Şehit Mehmet Dinçel" kütüphaneleri düzenlenen törenle açıldı.

Karabük'te

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Kütüphaneleri Platformuyla işbirliğiyle şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilerde milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla "Şehit Ercan Hırçın" ve "Şehit Mehmet Dinçel" kütüphaneleri düzenlenen törenle açıldı.


Şehit isimlerini taşıyan okullarda kurulan kütüphaneler, 2018 yılında sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup gönüllü üniversite öğrencisinin oluşturduğu Şehit Kütüphaneleri Platformu Karabük sorumlularının ülke genelinde düzenledikleri kitap kampanyası sonucunda toplanan kitaplar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hediye edilen kitaplarla oluşturuldu.


Türkiye'nin 50 ve 51. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri olarak Şehit Ercan Hırçın ile Şehit Mehmet Dinçel adına açılan kütüphaneler için düzenlenen törene Şehit Mehmet Dinçel ve Şehit Ercan Hırçın'ın ailesi, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özemir, Şehit Kütüphaneleri Platformu üyeleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Şehitler Ercan Hırçın ve Mehmet Dinçel'in anısına hazırlanan videoların izlenilmesinin ardından şehit kütüphanelerinin açılışı yapıldı.


Şehitlerin aileleri ve öğrencilerle birlikte kütüphane açılışlarının yapılmasının ardından şehit kütüphaneleri gezildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı
Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı Vatandaşın yeni partilerden beklentisi yok! Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi

Son Dakika Haberleri
17:38 Kocaeli kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis-arşiv - Son Dakika
17:38 Kilis'te 75 engelliye tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika
17:36 Metin Hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava - Son Dakika
17:33 Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika
17:33 SGM'de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi - Son Dakika
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te "Şehit Kütüphaneleri" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]