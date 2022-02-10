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Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor - Son Dakika

Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

10.02.2022 18:00
Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulunun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulunun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla ilkokul yönetimi harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından sınıflara, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca 7 Şubat 2018'de şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2015'te terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ercan Hırçın ve Tunceli'de 2011 yılında halı sahada futbol maçı yaparken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman'ın isimleri verildi.

Okul idaresi, şehit öğretmenleri de unutmadı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan öğretmen Yusuf Elitaş ve Murat Akdemir, Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isimleri de sınıflara asıldı.

Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu'nu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, şehitlerin isimlerinin okulda yaşatılacağını, öğrencilerin onların hayat hikayelerini okuyup bilgi sahibi olacağını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını, isimlerini sınıflarda yaşatacaklarını ifade etti.

Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

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Safranbolu, Tunceli, Karabük, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor - Son Dakika


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