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Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki - Son Dakika

Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki

20.12.2021 17:11

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te, Safranbolu Belediyesi bünyesinde birkaç gün önce açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösterenlerle yayınevi yetkilileri arasında çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te, Safranbolu Belediyesi bünyesinde birkaç gün önce açılan kitap fuarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasına tepki gösterenlerle yayınevi yetkilileri arasında çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Safranbolu ilçesinin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 27. yılı dolayısıyla Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 17 Aralık'ta açılan kitap fuarında Demirtaş'a ait bazı kitapların yer aldığını öğrenen bir grup, merkeze geldi.

Buradaki yayınevi yetkilileriyle grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, Kültür Merkezi'nde geniş güvenlik önlemeleri aldı.

Kültür Merkezi'ne gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, fuarın açılışında Selahattin Demirtaş'a ait bazı kitapların orada olduğunu fark etmediklerini, dikkatlerini çekmediğini söyledi.

Bugün Selahattin Demirtaş'a ait bazı kitapların burada olduğunu fark eden bir grubun fuara geldiğini belirten Köse, "Bugün Ülkü Ocaklarına dahil olan arkadaşlar kitabın varlığından rahatsız olarak buraya baskın yapmışlar. Maalesef bir arbede yaşandı burada. Kitap fuarında yaşanmaması gereken bir şey, yakışmadı tabii ki. Ben herkesi sağduyuya davet ediyorum." diye konuştu.

Köse, yayınevi ile görüşüp kitapların kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki

Selahattin Demirtaş, Safranbolu, Karabük, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki - Son Dakika


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