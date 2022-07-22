Karabük'te selde zarar gören köy yolları onarılıyor - Son Dakika
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Karabük'te selde zarar gören köy yolları onarılıyor

22.07.2022 13:30
Karabük'te selde zarar gören köy yolları onarılıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar, ağırlıklı zarar gören köy yollarında olmak üzere devam ediyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar, ağırlıklı zarar gören köy yollarında olmak üzere devam ediyor.

Kaymakamlık, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, çalışmalarını İncebacaklar köyü grup yolunda yoğunlaştırdı.

Tamamen ulaşıma kapalı olan yolda bulunan köprü ve menfezlerin yapımının yanında çöken alanlar istinat duvarlarıyla desteklenerek yeniden dolduruluyor.

Şeker Kanyonu'nda Kaymakamlığa ait ve tamamen ulaşımı kesilen bir tesis için de köprü yapımı devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kanyondan geçen İncebacaklar köyü grup yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

"Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacaktır"

Kaymakam Yasin Erdem'den çalışmalar hakkında bilgi alan Gürel, yolun bir an önce açılması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kanyonun çok dik, yüksek ve dar kayalıklardan oluştuğuna, bunun da çalışmaları güçleştirdiğine işaret eden Gürel, "Köylerimize ulaşımı farklı yollardan sağlıyoruz. İlçemizde hiçbir köyümüz mağdur durumda değildir. Elektrik, su ve ulaşım sağlanıyor, yeni konutlar hızla yapılıyor. Devletimiz çok güçlü ve selden etkilenen vatandaşlarımıza anında yardım elini uzattı. Şeker Kanyonu'ndan geçen dere yeniden ıslah ediliyor. İçinden geçen yol yeniden yapılıyor. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacaktır." diye konuştu.

Gürel, selden en çok etkilenen yerlerden olan Tırköy'de hasar gören evlerin yıkıldığını, bunların yerine yenilerinin yapılmaya başladığını sözlerine ekledi.

Vali Gürel'e incelemelerinde, DSİ 234. Şube Müdürü Yavuz Aydoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bahattin Eroğlu, Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Özgür Bülbül ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Karabük, su, Güncel, Son Dakika

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