Selden zarar gören 4 bina yıkıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan selin hasar verdiği binalar, ekiplerin çalışmasının ardından yıkıldı.

Tır köyünde ev sahiplerinden onay alınması sonrasında başlatılan çalışmalar kapsamında riskli bulunan 4 binanın yıkımı tamamlandı.

Vali Fuat Gürel, AA muhabirine, Tır'ın afetten en fazla etkilenen köy olduğunu belirterek, "Burada bir evimiz tamamen yıkılmıştı, biri yan yatmıştı, diğer 2 evimizde çatlaklar vardı. Onların hızlı şekilde planlamaları yapıldı. Bunlar boşaltıldı ve şu an itibarıyla yıkılmış durumda." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelmesiyle dere kenarında risk oluşturan başka binaların da tespit edildiğini aktaran Gürel, "Onlar da önümüzdeki süreçte planlanacak ve Orman İşletmeye ait yerde vatandaşlarımız için konutlar yapılacak. Bunun çalışmaları devam ediyor. Allah afetlerden korusun ama maalesef bu bölgede dere kenarlarında özellikle çok fazla yapımız var. Dere kenarında risk oluşturan binalar bu şekilde temizlenmiş olacak." diye konuştu.