İlk olarak yan duran bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Selden zarar gören evlerin yıkımına başlandı - Son Dakika

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