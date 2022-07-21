Ekipler, bir süre takip ettikleri B.M'nin üzerinde yaptıkları aramada 356 sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, daha öncede aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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