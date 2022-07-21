Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

21.07.2022 21:29
Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir süre takip ettikleri B.M'nin üzerinde yaptıkları aramada 356 sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, daha öncede aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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