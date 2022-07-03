Karabük'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

Karabük 'te serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan Afganistan uyruklu iki çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

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