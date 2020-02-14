Karabük'te sevgililer günü'nde evlendiler - Son Dakika
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Karabük'te sevgililer günü'nde evlendiler

7 saat önce

Karabük'te Sevgililer Günü'nde evlendilerKARABÜK'te, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahı kıyıldı.

Karabük'te Sevgililer Günü'nde evlendiler

KARABÜK'te, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahı kıyıldı. Ömer Şen ve Seda Bakırcık her zaman özel olarak kutlanabilecek bir gün olmasını istedikleri için 14 Şubat gününü tercih ettiklerini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak Karabük Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen Ömer Şen ve Seda Bakırcık çiftinin nikahı Karabük Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı. Heyecanlı olan genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Bugünü özellikle seçtiklerini söyleyen Ömer Şen, "Bugün evlenmeyi özellikle seçtik. Bizim için hatırlanabilecek, her zaman özel olarak kutlanabilecek bir gün olsun istedik. Bu yüzden bugünü tercih ettik." dedi. Seda Bakırcık ise, "Evlendik, mutluyuz ve mesuduz. Özel bir gün bilerek seçtik." diye konuştu.

Karabük'te sevgililer günü'nde evlendiler

Sevgililer Günü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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