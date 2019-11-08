Karabük'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otobüste hasar oluştu.

K.Y'nin kullandığı 78 BT 068 plakalı yolcusu bulunmayan özel halk otobüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark ederek aracı durduran otobüs şoförü, söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Karabük 'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

1994 yılında 1 liraya yöre halkına devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış