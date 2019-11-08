Son Dakika Haberleri: Karabük'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Son Dakika Güncel Karabük'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Karabük'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı

7 saat önce

Karabük'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Karabük'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı, System.String[]

Karabük'te, yolcusu bulunmayan halk otobüsünde çıkan yangın, hasara neden oldu.

K.Y'nin kullandığı 78 BT 068 plakalı yolcusu bulunmayan özel halk otobüsü, 100. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark ederek aracı durduran otobüs şoförü, söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu, otobüste hasar oluştu.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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