Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde Fehmi A'nın kullandığı 81 AY 129 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Otomobilini durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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