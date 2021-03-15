Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük- Ankara kara yolunda Semih Esen yönetimindeki 37 PC 091 plakalı otomobil, İmanlar köyü yakınlarında motor kısmından alev almaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Sürücü ile yanındaki kardeşi Tolga Esen, hızla araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.
Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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