Karabük'te sıcak asfalt maliyeti yüzde 45 azaldı - Son Dakika

Karabük İl Özel İdaresi tarafından alınan finişer ve iki adet silindirle sıcak asfalt maliyeti yüzde 45 azaldı.



Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Karabük İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan 2019 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgi aldı.



Vali Fuat Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi'nin il genelinde sorumluluk bölgesinde vatandaşlara yol, altyapı, içme suyu gibi birçok alanda hizmet sağladığını söyledi.



Köylerde ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlara şehirlerde yer alan standartlarda hizmet sunmak için tüm birimlerin özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Gürel, "Bundan sonraki süreçte de İl Özel İdaremiz tüm personeli, araç parkı ile ilimize ve köylerimize hizmet vermeye devam edecektir. Yapılan tüm bu çalışmalardan ötürü İl Özel İdare personelimize teşekkür ediyorum" dedi.



Özel İdare Genel Sekreteri Uzun da İl Özel İdare olarak il genelinde 277 köy, 593 ünite olmak üzere toplamda 870 yerleşim bölgesinde yıl boyunca yoğun bir çalışma sezonunu geride bıraktıklarını belirtti.



Özel İdare olarak ilkleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda da toplam maliyeti 5 milyon 740 bin lira olan 240 ton kapasitesiyle günlük 1,5-2 kilometre asfalt yapma özelliğine sahip, Karabük'ün ve bölgenin en büyük asfalt plentinin açılışını yaptıklarını ifade eden Uzun, "Sıcak asfalt çalışmasında kullanılmak üzere toplam maliyeti 2.1 milyon lira olan bir adet finişer ve iki adet silindiri de araç parkımıza kazandırdık. Asfalt çalışmasını müteahhit firma ile yapmış olsaydık, söylediğim rakamlardan iki kat daha fazla bir maliyet ortaya çıkacaktı. Ama idaremize kazandırdığımız bu araç ve gereçlerle maliyeti yüzde 45 daha ucuza getirerek çok büyük ve karlı bir hizmeti ilimize kazandırmış olduk. Sıcak asfalt çalışmasına başlamadan önce kendimize 90 kilometrelik bir hedef koymuştuk. Sezon bittiğinde ise, Özel İdare ve KÖYDES kaynaklı 100 kilometre asfalt çalışmasını tamamlayarak hedefimizi aşmanın gururunu yaşadık. Hedeflerimizi gerçekleştirirken; 20 adet kamyon, 1 adet finişer, 3 adet greyder, 2 adet toprak silindiri, 2 adet asfalt silindiri ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı 34 personelimizle birlikte il genelinde hizmet verdik. Asfalt çalışmalarında kullanılan malzemeleri de kendi bünyemizde üretiyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce kurumumuza kazandırdığımız iki adet konkasörümüz ile 2019 yılının kasım ayı sonu itibari ile toplamda 259 bin 502 ton malzeme üretimi gerçekleştirdik. Sonuç olarak merkez ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz yol çalışmalarımızda hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı kendi içimizde çözecek güce sahip durumdayız" diye konuştu.



"Keltepe Kayak Merkezi'nde önemli çalışmalar gerçekleştirdik"



Karabük'ün 2 bin rakımlı en yüksek bölgesine yapılan Keltepe Kayak Merkezi'nde birçok alanda çalışma yaptıklarını anlatan Uzun, şunları kaydetti:



"2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un sağlamış olduğu 3 milyon lira hibe ödenek ve İl Özel İdaremizin bütçesinden yapılan harcamalarla; Kahyalar köyü yol ayrımından Karaağaç köyüne kadar olan 13 kilometrelik yolun 11,5 kilometresini sıcak asfalt, bin 300 metre (3 bin 140 metre küp) kısım taş duvar yapıldı. Karaağaç köyünden alt günü birlik tesislerine kadar 4 kilometre orman yolunu 12 metre genişliğinde açarak stabilize yol haline getirdik. Bu sene içerisinde de asfaltlamasını gerçekleştireceğiz. Alt günü birlikte otopark ve çevre düzenlemesi yaptık. 800 metre 1 nolu ve 400 metre 2 nolu kayak pistlerini 50 metre genişliğinde açarak hazır hale getirdik. Alt günü birlik ile üst günü birlik arasında 3 kilometre yolu açtık. 50 metre genişliğinde bin 200 metre uzunluğunda pistlerin düzenlemesi yaptık. 2020 yılı başında yapmış olduğumuz ihale ile Keltepe Kayak Merkezimizin yolu başta olmak üzere tüm köy yollarımızda yol çizgisi, korkuluk ve trafik işaret levhalarını da tamamlayacağız. Özel İdare olarak, Karabük'ün turizmine büyük katkı sağlayacak olan Keltepe Kayak Merkezi'nde önemli çalışmalar gerçekleştirdik."



Karabük İl Özel İdaresi olarak Keltepe Kayak Merkezi'nde baby-lift sistemi kurulumu, kar motoru alımı ve römork, kar ezme makinesi, makine ve teçhizatların alımını ve kiralamasını sağladıklarını vurgulayan Uzun, sezon boyunca da Keltepe Kayak Merkezi'nde birer adet dozer, greyder, bekolader, kar bıçaklı kamyon ve tuzlama ekibinin hazır beklediğini kaydetti.



KÖYDES kapsamında 53 proje tamamlandı



2019 yılı içerisinde su ve kanal hizmetleri olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da açıklama yapan Uzun, "Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak KÖYDES kapsamında bu yıl merkez ilçemizde 14, Eflani ilçemizde 20, Eskipazar ilçemizde 10, Ovacık ilçemizde 3, Safranbolu ilçemizde 3 ve son olarak Yenice ilçemizde 3 proje toplamda ise 53 proje tamamlandı. Yapılan bu çalışmaların toplam maliyeti ise, 2 milyon 636 bin 391 liradır. Ayrıca ilimizin 277 köyünün 593 ünitesinde hemen hemen 870'e yakın yerleşim bölgesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızaların tamirat bakım onarım işlemleri de Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz personellerince yapıldı" ifadelerine yer verdi.



Karabük İl Özel İdaresi olarak 2019 yılında yapılan ihalelerden de bahseden Genel Sekreter Uzun, şunları kaydetti:



"İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi kurumlarında ihaleleri İl Özel İdaremizce yapılmaktadır. Doğrudan temin ve açık ihaleler olmak üzere bu yıl 692 ihale gerçekleştirdik. Çok şükür yaptığımız ihalelerden şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Yüzümüzün akı ile bu ihalelerimizi yapıyoruz. Bu projeler için 38 milyon 355 bin 249 lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca önceki yıllardan devam eden 19 projenin toplam maliyeti de 29 milyon 726 bin 88 liradır. Ayrıca, 2005 yılından bu zamana KÖYDES kapsamında programa alınan işlerin teknik kontrolleri de İl Özel İdaremiz personelleri tarafından yapılmaktadır. Bu doğrultuda da 2019 yılında 71 proje programa alınarak çalışmalar gerçekleştirildi."



İl genelinde 48 idari, 48 teknik, 233 işçi olmak üzere toplamda 329 personel ile hizmet verdiklerini belirten Uzun, desteklerini esirgemeyen Vali Fuat Gürel'e, Karabük milletvekillerine, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve İl Genel Meclis üyelerine, Karabük Özel İdare personeline teşekkür etti.



Toplantıda, Vali Yardımcısı Vekili ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve İl Özel İdaresi şube müdürlerinin hazır bulundu. - KARABÜK