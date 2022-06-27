Kuvvetli yağışın üç gündür devam ettiği Yenice'de merkezden geçen İncedere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yenice- Yortanpazarı yolu, taşkın suları ile dolunca oluşan hasar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Olay yerlerindeki ekiplerin çalışmalarıyla yol, kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi'nde ise tarım yapılan alanları su basarken, suyun evlere girmemesi için vatandaşlar büyük çaba harcadı.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor - Son Dakika

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