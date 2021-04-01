Karabük'te silahla yaralama suçundan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, il merkezinde hakkında "silahla yaralama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.S. düzenlenen operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Karabük 'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü yakalandı.

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