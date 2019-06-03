Son Dakika Haberleri: Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

6 dakika önce

Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Karabük'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Cumayanı köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen İ.A. ile S.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmamın büyümesi üzerine S.K. av tüfeğiyle İ.A'yı başından vurdu.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.A. tedaviye alındı.
S.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Jandarma, Karabük, Güncel
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