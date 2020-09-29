Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı Tartıştığı şahsı ayağından vurarak kaçtı Karabük'te bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Tartıştığı şahsı ayağından vurarak kaçtı

KARABÜK - Karabük'te bir kişi tartıştığı şahsı silahla ayağından vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, balık pazarında meydana geldi. Balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında husumet olan Erdal I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin K., tabanca ile Erdal I.'yı ayağından vurarak yaraladıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yerde yatan Erdal I., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağabeylerinin vurulduğunu öğrenen iki kardeş, olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede didik didik boş kovan aradı.

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük, Polis, Balık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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