Karabük'te tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı...O anlar kamerada - Son Dakika

Karabük'te tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı...O anlar kamerada

Silahlı saldırı anı cep telefonuna böyle yansıdı

KARABÜK - Karabük'te çıkan kavgada bir kişi silahla ayağından yaralandı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşil mahalle Taşkent Caddesi Esen sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Selim K., büfe işletmeciliği yapan Vedat ve Erol B. isimli kardeşlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası yanında bulunan bıçağı çeken Selim K.'ya, Vedat B. aracından aldığı silahı ile ateş açarak ayağından yaraladı. Bu sırada sokaktan gelen seslere balkona çıkan bir kişi yanında bulunan cep telefonu ile kayda girdiği sırada şahsın aracında aldığı silahla ateş açma anlarını saniye saniye kaydı alırken, yaşadığı korkuyla babasına bağırması ise dikkat çekti.

Yaşanan olay sonrası can havli ile yaralı halde olay yerinden kaçan Selim K., ise bir arka cadde üzerinde polis ekipleri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayağına ilk müdahalesi yapılan Selim K. daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası araç ile olay yerinden kaçan Vedat B.'nin yakalanması için Polis ekipleri çalışma başlattı.