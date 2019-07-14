Karabük'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
12 saat önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:04 Kaynak: AA
'ün Safranbolu
ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç
ile Recep Uysal
(70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Baba Recep Uysal ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köyde geniş önlemler alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.
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