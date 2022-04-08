Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

08.04.2022 11:00

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattıKARABÜK Karabük'te gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

KARABÜK Karabük'te gece saatlerinde çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Karabük'te gece saatlerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış öncesi çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Her saniye çakan şimşekler ile gecenin karanlığı aydınlığa döndü. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı
Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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