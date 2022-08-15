Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

15.08.2022 16:32
Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

KARABÜK - Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Gece yarısı itibariyle yağış öncesinde başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin görsel görsel şölen sunduğu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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