Son Dakika Haberleri: Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

27 dakika önce

KARABÜK'te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı, System.String[]

KARABÜK'te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:44 Kaynak: DHA
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