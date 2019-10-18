Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı
27 dakika önce
KARABÜK'te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:44 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yağmura aldırış etmeden şimşeklerin gökyüzündeki dansını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
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