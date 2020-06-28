Karabük'te sınava yetişebilmek için koştular - Son Dakika

Karabük'te sınava yetişebilmek için koştular KARABÜK'te bazı adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girebilmek için koşarak okullara gitti. Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye giren adaylar, kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren öğrenciler, kapılarda hazır bekleyen otobüslerle sınava girecekleri binalara gitti. Ring halinde çalışan otobüsler her seferin ardından dezenfekte edilirken kapıda bekleyen öğrenci ve velilere sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Koronavirüs pozitif vakalı bazı öğrenciler sınava girecekleri sınav merkezine ambulansla getirildi. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait otobüslerle sınava yetiştirilmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlardan 'koş' sesleri yükseldi.