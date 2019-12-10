Karabük'te sis etkili oldu
6 saat önce
Karabük'te sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
Karabük'te sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler takip mesafesini korudu.
Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapanırken, bazı vatandaşlar ise sis altında sabah sporunu yaptı. - KARABÜK
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