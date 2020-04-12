Karabük'te site karantinaya alındı - Son Dakika

KARABÜK Valiliği kararıyla koronavirüs hastalarının tespit edildiği site karantina altına aldı.

Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'ndeki 4 bloktan 66 daireden oluşan site, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı. Karabük Valiliği sitenin bugün saat 18.00'den itibaren 14 gün süreye karantinaya alınmasına karar verirken, polis ekibi sitede görev yaparak giriş çıkışları kontrol altına aldı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "İlimiz merkez Beşbinevler 2. Cadde TOKİ konutlarında, birden fazla Kovid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi nedeniyle temaslıların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacı ile adı geçen TOKİ konutlarının 12 Nisan saat 18.00'den itibaren 26 Nisan saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."