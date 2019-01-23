Karabük'te Sitenin İstinat Duvarı Çöktü
53 dakika önce
Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.
Karabük
'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Doğa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Altınyıldız
Sitesi'nin yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.
Yolda park halinde bulunan dört otomobil de duvarın çökmesiyle aşağıya doğru sürüklendi.
Olay yerine itfaiye, AFAD
ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir kısmı sitenin bahçesine kadar kayan yolda kimsenin olmaması can kaybını önledi.
Otomobillerin hasar gördüğü olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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