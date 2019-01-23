Son Dakika Haberleri: Karabük'te Sitenin İstinat Duvarı Çöktü

Karabük'te Sitenin İstinat Duvarı Çöktü

53 dakika önce

Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.

Karabük'te bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki dört otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Doğa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Altınyıldız Sitesi'nin yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bahçe duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Yolda park halinde bulunan dört otomobil de duvarın çökmesiyle aşağıya doğru sürüklendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kısmı sitenin bahçesine kadar kayan yolda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Otomobillerin hasar gördüğü olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Altınyıldız, Karabük, Güncel
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