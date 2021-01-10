Olay, akşam saatlerinde Bostanbükü köyü Safran Sokak'ta meydana geldi. Baba Velid EL Seyid (39), sobanın bulunduğu odada kendisinin ve ailesinin mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Servis 'i aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, babayla birlikte eşi Kafe El Seyid (31), çocukları Aye El Seyid (14), Emel El Seyid (12), Bindus El Seyid (8), Sindus El Seyid (8), Muhammed El Seyid (6) ve Ahmet Fettullah Seyid'i (3) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Suriyeli ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Safranbolu, Suriyeli, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te sobadan zehirlenen Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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