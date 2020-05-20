Karabük'te sokağa çıkan 14 yaş ve altı çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başlayan çocuklar parkları doldurdu. Bazı çocuklar aileleriyle birlikte gittiği Kemel Güneş Caddesinde alışveriş yaptı.

Boş yollarda bisiklet süren çocuklar, ayrıca parklarda oyun oynayıp salıncağa bindi.

Doyasıya eğlenen çocuklar, saat 15.00 itibarıyla evlerine döndü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bugün ikinci kez sokağa çıktığını söyledi.

Çocukların sokakta olmaları nedeniyle olağanüstü önlemler aldıklarını ve onların sağlıkları için titiz davrandıklarını anlatan Gürel, "Çocuklarımız uzun süre evlerinde kaldıktan sonra bugün ikinci defa 11.00 ila 15.00 arasında sokağa çıktılar. Gönüllerince eğlenip stres attılar. Onların güvenlikleri için önlemler aldık. Gidebilecekleri alanlar daha önceden dezenfekte edildi. İlimizde zaten maskesiz sokağa çıkmak yasak. Herkesin maskesi vardı. Allah'a şükür ilimizde iyi gidiyoruz." diye konuştu.