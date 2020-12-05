Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza - Son Dakika

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Bulak kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki D.K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 3 bin 150 lira ceza uyguladı.