Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza - Son Dakika

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza

05.12.2020 00:57
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza, System.String[]

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye para cezası uygulandı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Bulak kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki D.K.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Para Cezası, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiye ceza - Son Dakika


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