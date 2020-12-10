Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı

10.12.2020 02:49
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı, System.String[]

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Ekipler, Bulak kavşağında Murat A'nın kullandığı ve lastiği patlak halde ilerleyen 78 BC 385 plakalı otomobili durdurdu.

Alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu anlaşılan sürücü, yine 128 promil alkollü çıktı.

Otomobilin muayenesinin de olmadığını fark eden ekipler, sürücüye toplam 7 bin 707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Bir süre kontrol noktasında işlemleri devam ederken şarkı söyleyerek oyun oynayan sürücü, maske kuralını ihlal etti ve ısrarla ellerini öpmek istediği polislere zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Lastiği patlak otomobil ise sürücünün yakınları tarafından lastiği değiştirilerek götürüldü.

Para Cezası, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika


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