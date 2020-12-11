Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi - Son Dakika

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi

11.12.2020 02:29
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi, System.String[]

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Ekipler, kent girişinde Gökhan S'nin kullandığı 78 SS 446 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan ve kontrol noktasından kaçan sürücü, Şirinevler Mahallesi'nde yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü, ifadesi alınması için karakola götürülürken araç da otoparka çekildi.

Ekipler, sürücüye, trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kayabaşı Mahallesi girişindeki uygulama noktasında bulunan ekipler, İbrahim O'nun kullandığı 34 RV 1793 plakalı panelvanı durdurdu.

Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, ekiplere kimlik göstermedi ve alkol ölçümü yaptırmak istemedi.

Olay yerinde çekim yapan gazetecilere de tepki gösteren sürücü, önce alkol ölçümü için hastaneye daha sonrada ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı. Araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan denetim yapan polis ekiplerine, bir işyeri sahibi sıcak çorba ikramında bulundu.

Para Cezası, Şirinevler, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi - Son Dakika


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