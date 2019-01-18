Son Dakika Haberleri: Karabük'te Sokak Hayvanları 'Dostluk Aparatı' ile Aç Kalmayacak

Karabük'te Sokak Hayvanları 'Dostluk Aparatı' ile Aç Kalmayacak

1 saat önce

KARABÜK'te, Türk Kızılayı Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için hazırladıkları 'Dostluk Aparatı' projesi kapsamında, kullanılmayan su tahliye borularından mama kabı yaptı.

Karabük'te Sokak Hayvanları 'Dostluk Aparatı' ile Aç Kalmayacak, System.String[]
KARABÜK'te, Türk Kızılayı Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için hazırladıkları 'Dostluk Aparatı' projesi kapsamında, kullanılmayan su tahliye borularından mama kabı yaptı. Mama kapları kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, 'Dostluk Aparatı' projesi kapsamında, kullanılmayan su tahliye borularını boyayıp, hayvan resimlerinin olduğu etiketleri yapıştırarak mama kapları yaptı. Sokak hayvanları için hazırlanan mama kapları, 100'üncü Yıl ve Beşbinevler mahalleleri ile Safranbolu'nun çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Şube Başkanı Mehmet Uzun, "Allah'ımızın yaratmış olduğu sessiz kullarını da unutmadık ve soğuk kış günlerinde aç kalan bu hayvanlarımız için Genç Kızılay'ımızın düşünceleri ile birlikte böyle güzel bir çalışmayı başlattık. Kimsesiz sokak hayvanları için hazırlamış olduğumuz 10 adet 'Dostluk Aparatı'nı belirlediğimiz bölgelere yerleştirdik ve yerleştirmeye de devam edeceğiz. Böylelikle de sokak hayvanlarının aç kalmalarını da önlemiş olacağız. Mama kaplarını biz kontrol edeceğiz, aparatlarda mama bittiğinde takviye yapacağız. Vatandaşlarımız da bu aparatlara sahip çıksınlar. Aparatlara mama koyamasalar bile en azından kırılmasını engellesinler" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

Türk Kızılayı, Karabük, Güncel
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