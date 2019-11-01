Son Dakika Haberleri: Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor
Son Dakika Güncel Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor

Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor

6 saat önce

Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Karabük'te sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor, System.String[]

Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.


Belediye tarafından sokak hayvanlarının ameliyat ve tedavileri yapıldıktan sonra, en az 3 gün gözetim altında tutuluyor. Kayıt altına alınan sokak hayvanları bir süre Karabük Belediye barınağında bakılarak alındığı ortama geri bırakılıyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bizler kadar sokaktaki sahipsiz hayvanlarında sağlıklı bir yaşam hakkı var. Hayvan dostu bir yerel yönetim anlayışı ile hem sokak hayvanlarımızın sağlıklı yaşamlarını hem de çevreye ve insanlara zarar vermesini önlemek amacı ile sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerimiz devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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