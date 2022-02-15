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Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika

Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

15.02.2022 14:42
Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.

Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.

Köpek, olay yerine gelen ekiplerce barınağa götürüldü.

Koruma altına alınan hayvanın kaydı olmadığı, kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılacağı öğrenildi.

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Sokak Hayvanları, Safranbolu, Karabük, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Son Dakika
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