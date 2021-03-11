Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı - Son Dakika

Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı

11.03.2021 19:05

Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı Karabük'te 2 ilçe de daha vakalar sıfırlandı Orta riskli iller arasında sarı kategoride yer alan ve son 1 yılda 21 bin kişin koronavirüs'e yakalandığı Karabük'te 3 ilçede vakalar sıfırlanınca kent mavi boncuğa göz kırptı.

Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı

Karabük'te 2 ilçe de daha vakalar sıfırlandı

KARABÜK - Orta riskli iller arasında sarı kategoride yer alan ve son 1 yılda 21 bin kişin koronavirüs'e yakalandığı Karabük'te 3 ilçede vakalar sıfırlanınca kent mavi boncuğa göz kırptı.

İlk vakanın 17 Mart'ta görülmeye başlandığı Karabük'te son bir yıl içinde 21 bin kişi Korona virüse yakalandı. Bu güne kadar 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kentte hastanede pozitif vaka olarak 20 kişi, evlerinde ise 140 kişi olmak üzere toplam 160 kişinin tedavisi devam ediyor.

Vaka sayılarının 100 bin kişide ilk açıklandığında yüzde 16.83 olarak açıklanan Karabük'te kısıtlamaların kısmen kaldırıldığı haftada ise yüzde 41,46'ya yükselmişti. Kentte denetimlerin her gün artarak sürdürülmesinin sonra 20 bin 20 bin 116 nüfuslu Yenice ilçesinde 1 Mart, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ilçesinde 30 Ocak, 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde ise 4 Mart'tan buyana vaka gözükmedi. Vakanın en az olduğu 12 bin 586 nüfuslu Eskipazar ilçesinde bir kişi olurken, Safranbolu ve Karabük'te ise 20 kişi hastanede 140 ise evlerinde tedavi altında.

Öte yandan Karabük'te son 1 yıl içinde 21 bin civarında vatandaş koronavirüse yakalandı. Kentte bugüne kadar ise ilk ve ikinci olmak üzere toplam 39 bin kişiye aşı yapıldı.

Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı
Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı
Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı
Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı

Koronavirüs, Karabük, Mart, Orta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:53:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te son 1 yılda 21 bin kişi korona virüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei