Karabük'te sonbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Karabük'te sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kent sakinleri Yenişehir Mahallesi'ndeki yollarda, ağaçların rengarenk yapraklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşıyor.

Hazan renklerine bürünen parkların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran Yenice ilçesinde de sonbaharda sarının her tonunun görülebildiği ormanlar görsel şölen sunuyor.

Zengin bitki çeşitliliğini barındıran ilçede, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.