Karabük'te

Karabük İl Özel İdaresi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Karabük İl Özel İdaresinde çalışan memurları kapsayan sözleşmenin imza töreni için Valilik makamı toplantı salonunda bir araya geldi.

İmza töreninde konuşan Vali Gürel, İl Özel İdaresi çalışanlarına böyle bir imkan sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, BEM-BİR-SEN İl Temsilcisi Yılmaz Çelen ve sendika temsilcileri de katıldı.