Karabük'te Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 110 milyon lirayı aştı - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, salgın sürecinde vatandaşlara 110 milyon liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağlandığını bildirdi.

Gürel, sosyal medya hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımların miktarını paylaştı.

Vali Gürel'in, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." açıklamasıyla paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 3 bin 293 haneye 3 milyon 293 bin lira, Faz 2'de 5 bin 297 haneye 5 milyon 297 bin lira, Faz 3'de 5 bin 627 haneye 5 milyon 627 bin lira ödeme yapıldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 5 bin 423 haneye 5 milyon 423 bin lira destek sağlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 6 bin 508 çalışana 53 milyon 567 bin 298 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 4 bin 350 çalışana 20 milyon 952 bin 809 lira, İşsizlik Ödeneği ile 2 bin 185 kişiye 10 milyon 442 bin 442 lira ödendi.

Normalleşme Desteği olarak da 4 bin 997 çalışana 5 milyon 877 bin 727 lira ödeme yapıldı.

Böylece Karabük'te, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlar 110 milyon 480 bin 276 liraya ulaştı.