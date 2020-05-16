Karabük'te sosyal yardım programı kapsamında 8 bin 495 haneye ödeme yapıldı - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük'te sosyal yardım programı kapsamında 8 bin 495 haneye ödeme yapıldığını bildirdi.

Ünal, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentte yaşayan 65 yaş üstü 7 bin 579 kişiye koruyucu maske ve kolonya yardımında bulunulduğunu belirtti.

Ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödeme olanağından 331 kişinin faydalandığını kaydeden Ünal, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden ise 128 çiftçinin faydalandığını vurguladı.

Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karabük'ümüzde kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza verilen bin 170 liralık yardımdan bin 10 kişi faydalandı. Kısa çalışma ödeneğine bin 451 işletme başvuruda bulundu, 5 bin 728 çalışan ödenekten faydalandı. Pandemi sosyal destek programı kapsamında 1, 2 ve 3. faz yardım paketlerine 16 bin 650 başvuruda bulunuldu. 8 bin 495 aile 8 milyon 406 bin lira yardımdan faydalandı."