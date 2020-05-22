Karabük'te sosyal yardımlar - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kentte gerçekleştirilen destekler ve yardımlarla ilgili rakamsal bilgiler paylaştı.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te koronavirüs nedeniyle Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 19 bin 295 kişiye toplam 20 milyon 488 bin 879 TL nakit destek sağlandığını bildirdi.

Altınöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Karabük'te mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek hazine destekli faizsiz olarak 6 ay ertelenen kredi geri ödemelerinden 128 çiftçi faydalandı. Karabük'te kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlara verilen 1170 TL'lik yardımdan 10 bin 10 kişi faydalandı. Karabük'te kısa çalışma ödeneğinden 1451 işletme başvuruda bulundu 5 bin 728 çalışan ödenekten faydalandı."