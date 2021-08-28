Karabük'te su borusu patladı - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil