Karabük'te su borusu patladı - Son Dakika

Karabük'te patlayan su borusu nedeniyle Öğlebeli Sanayi Sitesi'nde su birikintisi oluştu.
Öğlebeli Mahallesi'nde içme suyu borusunda patlama meydana geldi.
Patlama sonrası akan su nedeniyle Öğlebeli Sanayi Sitesi'nin yollarında su birikintisi oluştu.
Bariyerle suyun yönünü çeviren esnaf, dükkanlarını su basmaktan kurtardı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan içme suyu borusundaki patlama nedeniyle Öğlebeli Mahallesi'ne su verilemediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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