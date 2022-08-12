O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Karabük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi - Son Dakika

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