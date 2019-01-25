Son Dakika Haberleri: Karabük'te Su Kanalına Uçan Araçta Ölen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük'te Su Kanalına Uçan Araçta Ölen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

26 dakika önce

Karabük'te su kanalına uçan araçta ölen aile son yolculuğuna uğurlandıKarabük'ün Yenice ilçesinde, dün sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karabük'te Su Kanalına Uçan Araçta Ölen Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Karabük'te su kanalına uçan araçta ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, dün sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Karabük- Zonguldak Yolu Yeniköy Mevkii'nde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Araç ters dönerek suya gömüldü. Sudan çıkartılan Satılmış Kocabaş ile eşi Emine (65), gelinleri Sevgi (32) ve torunları İrem Nur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Enes Ali Kocabaş (4) ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Manisa Soma'da madenci olarak çalışan kazada ölen babasıyla aynı adı taşıyan Satılmış Kocabaş, memleketine karne tatili için gönderdiği kızı ve eşi ile anne ve babasının tabutları başında taziyeleri kabul etti. Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve yaşamlarını yitirenlerin yakınları katıldı.

Öğlen kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Yamaç Köyü mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

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