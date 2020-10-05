Karabük'te suç örgütü operasyonu - Son Dakika

"Tefecilik, yağma ve tehdit" suçlarından gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası düzenlenen eş zamanlı operasyonda G. K., A.İ. ve E. S. yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı , bir grubun, faizle borç para verdikleri kişiler üzerinde baskı kurduğu, yağma ve tefecilik olaylarına karıştıkları yönünde şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Karabük 'te, yağma ve tefecilik yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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